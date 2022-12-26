Ердоган заявив, що Захід займався "тільки провокаціями" у війні росії проти України

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Захід у війні росії проти України не намагався стати посередником

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Захід у війні росії проти України не намагався стати посередником, пише Anadolu.

"На жаль, Захід у цій війні активізував лише провокаційні елементи, а не виступив у ролі посередника. Що стосується посередництва, то ми, як Туреччина, взяли на себе цю роль у 2022 році і ми оперували Чорноморським зерновим коридором", - сказав Ердоган.

За його словами, Європа отримала близько 44% експортованого з України зерна, Туреччина - 16%, країни Африки - 14%.