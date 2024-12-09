Ердоган заявив, що залишилося лише два лідери: він і путін

Ердоган підкреслив свою роль у світовій політиці.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у світі залишилося лише два досвідчених лідери ‒ він та очільник кремля владімір путін, із яким він нещодавно провів телефонну розмову.

Такі слова турецького лідера цитує видання Hurriyet.

"Зараз у світі залишилося лише два лідери. Це путін і я. Я кажу це не тому, що я один з них, а тому, що перебуваю при владі вже 22 роки, майже стільки ж, скільки й путін. Інші зникли", ‒ сказав Ердоган.

Він наголосив на важливості підтримання діалогу між Туреччиною та росією, особливо в контексті сучасної політики. На думку Ердогана, багато країн втратили сильних лідерів, наводячи приклад Німеччини, де, на його переконання, політика зазнала змін після відставки канцлера Ангели Меркель.

Ердоган також висловив захоплення колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, підкреслюючи його дружнє ставлення до Туреччини.

"Лідером, який мені подобається в Німеччині, є Герхард Шредер. Його любов до нас була зовсім іншою. Наприклад, під час Рамадану Шредер не пив пиво за столом, за яким я сидів. Він також час від часу приїздить до Туреччини. Я сподіваюся, що в Туреччині знайдуться такі політики, як Шредер", ‒ додав Ердоган.