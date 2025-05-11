Ердоган зробив заяву після розмови з путіним і Макроном

Турецький президент Тайіп Ердоган зідзвонився з главою кремля Володимиром путіним і повідомив про готовність Анкари прийняти переговори щодо війни в Україні.

Стамбул готовий сприяти мирному процесу задля припинення бойових дій в України будь-яким способом, зокрема включаючи проведення переговорів, повідомляє Анадолу.

Також президент Туреччини провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, де вони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання.

Ердоган заявив, що на шляху до припинення війни між Україною і росією "досягнуто історичного рубежу", що необхідно скористатися цією можливістю, і що Туреччина готова зробити всілякі внески, включаючи проведення переговорів, щоб забезпечити припинення вогню та міцний мир.

Також Ердоган сказав, що важливо продовжувати співпрацю у започаткуванні тривалих мирних переговорів між Україною та росією та у проведенні процесів відбудови України.