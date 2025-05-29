Ердоган зробив заяву про переговори України та рф

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав росію та Україну не "зачиняти двері" для діалогу про врегулювання війни.

Турецький лідер сподівається, що 2 червня мирні переговори України та росії відновляться у Стамбулі. Туреччина перебуває у контакті зі сторонами.

"Ми перебуваємо в контакті з росією та Україною... Ми говоримо їм, що вони не повинні зачиняти двері, поки вони відчинені", – заявив Ердоган.

Також президент Туреччини додав, що його країна під час кожної зустрічі з представниками України та рф нагадує, що не можна упускати можливість діалогу.

"Гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є гуманітарним боргом", – сказав президент Туреччини.