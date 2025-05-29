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Ердоган зробив заяву про переговори України та рф

29 травня 2025, 15:07
Ердоган зробив заяву про переговори України та рф
Фото: tccb.gov.tr
Україна та рф не повинні зачиняти двері до переговорів, поки вони відчинені, заявив президент
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав росію та Україну не "зачиняти двері" для діалогу про врегулювання війни.
 
Про це він заявив під час візиту до Азербайджану, передає Le Monde.
 
Турецький лідер сподівається, що 2 червня мирні переговори України та росії відновляться у Стамбулі. Туреччина перебуває у контакті зі сторонами.
 
"Ми перебуваємо в контакті з росією та Україною... Ми говоримо їм, що вони не повинні зачиняти двері, поки вони відчинені", – заявив Ердоган.
 
Також президент Туреччини додав, що його країна під час кожної зустрічі з представниками України та рф нагадує, що не можна упускати можливість діалогу.
 
"Гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є гуманітарним боргом", – сказав президент Туреччини.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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