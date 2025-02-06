Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні
06 лютого 2025, 08:55
Фото: .tccb.gov.tr
За його словами, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та війна в Україн
Війна в Україні має закінчитися справедливим миром.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми давно стверджували, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Ми також консультувалися з цього питання сьогодні з моїм німецьким колегою", – сказав Реджеп Тайїп Ердоган.
За його словами, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та війна в Україні.
"У цьому контексті я вірю, що Німеччина надасть необхідну підтримку зусиллям Туреччини щодо відновлення Сирії. Кожен має велику відповідальність за дотримання режиму припинення вогню, оголошеного в Газі", – сказав турецький лідер.
Президент ФРН також заявив про те, що обидві країни мають спільний інтерес щодо встановлення миру в регіоні.