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Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні

06 лютого 2025, 08:55
Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні
Фото: .tccb.gov.tr
За його словами, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та війна в Україн

Війна в Україні має закінчитися справедливим миром.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми давно стверджували, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Ми також консультувалися з цього питання сьогодні з моїм німецьким колегою", – сказав Реджеп Тайїп Ердоган.
 
За його словами, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та війна в Україні.
 
"У цьому контексті я вірю, що Німеччина надасть необхідну підтримку зусиллям Туреччини щодо відновлення Сирії. Кожен має велику відповідальність за дотримання режиму припинення вогню, оголошеного в Газі", – сказав турецький лідер.
 
Президент ФРН також заявив про те, що обидві країни мають спільний інтерес щодо встановлення миру в регіоні.

 

Туреччинавійна в Україніросія окупанти

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