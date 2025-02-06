Ердоган зробив заяву щодо завершення війни в Україні

За його словами, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та війна в Україн

Війна в Україні має закінчитися справедливим миром.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми давно стверджували, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Ми також консультувалися з цього питання сьогодні з моїм німецьким колегою", – сказав Реджеп Тайїп Ердоган.

За його словами, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та війна в Україні.