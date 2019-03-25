Ермітаж вивозить із кримських музеїв експонати в Казань

Російський державний музей "Ермітаж" представить у Казані виставковий проект про історію Золотої Орди, експонати для якого вивезли зокрема з музеїв анексованого Криму.

"Щодня до центру "Ермітаж-Казань" приїжджають збірки з різних музеїв Росії! Адже ми готуємося до повномасштабної, 20-ї виставки! "Золоту Орду і Причорномор'я" представлять близько 600 експонатів із семи музеїв нашої країни, серед яких колекції з Державного Ермітажу, Державного історичного музею, Астраханського історико-архітектурного музею-заповідника, Центрального музею Тавриди, Бахчисарайського історико-культурного та археологічного музею-заповідника, Феодосійського музею старожитностей, Ялтинського історико-літературного музею", - повідомляє центр "Ермітаж-Казань" у Facebook.

Експонатами виставки стануть і музейні предмети з Національного історичного музею Білорусі.

Нагадаємо, що після анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення на території Криму. Україна наполягає на належності пам'яток українському народові та просить узяти їх під захист ЮНЕСКО.

Минулого року Міністерство культури України розпочало підготовку пропозицій щодо застосування санкцій до директорів і посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України.

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