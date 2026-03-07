Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ескалація на Близькому Сході може вплинути на війну росії проти України – президент Фінляндії

07 березня 2026, 18:36
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
За словами фінського лідера, удари США та Ізраїлю по Ірану, а також подальші атаки Тегерана на американські бази в регіоні можуть ускладнити військово-технічну співпрацю між Іраном і росією.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що ескалація конфлікту на Близькому Сході може мати для України як потенційні переваги, так і ризики.

Про це він заявив 7 березня під час державного візиту до Індії, повідомляє Bloomberg.

Стубб зазначив, що в такій ситуації Іран і росія можуть втратити можливість активно взаємодіяти у сфері ракетних технологій та оборонної промисловості.

Водночас президент Фінляндії вважає, що зміщення глобальної уваги на Іран може створити додаткові можливості для дипломатії щодо війни в Україні.

За його словами, це може дати переговорникам більше простору для пошуку рішень поза центром міжнародної уваги.

Водночас Стубб наголосив, що існують і негативні наслідки. Зокрема, зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході може посилити російську економіку.

Він нагадав, що росія є одним із найбільших експортерів нафти у світі, а підвищення цін на енергоносії фактично фінансуватиме її військову машину.

Крім того, Стубб зазначив, що росія вже має два підприємства, які виробляють безпілотники типу «Шахед» із використанням іранських технологій.

Фінський президент також висловив переконання, що війна в Україні могла б завершитися швидше, якби Київ отримав таку ж масштабну підтримку в сфері протиповітряної оборони, яку країни Перської затоки отримали протягом першого тижня війни на Близькому Сході.

Він навів і фінансове порівняння, зазначивши, що перший тиждень бойових дій навколо Ірану коштував приблизно 40 мільярдів доларів — це приблизно дорівнює річним витратам європейських країн на допомогу Україні.

На тлі загострення ситуації нещодавно одна з іранських балістичних ракет летіла у напрямку Туреччини, однак її збили з американського есмінця. У Туреччині заявили, що ракета, ймовірно, не була націлена на турецькі об’єкти.

ФінляндіяАлександр СтуббІранвійна в Україні

