Есмінець США знищив ракету хуситів у Червоному морі

Це найближча атака хуситів до есмінця за час операції США у Червоному морі.

Есмінець USS Gravely знищив ракету хуситів у Червоному морі. Зазначається, що ракета була збита лише за 1,6 кілометра від американського корабля.



Про це повідомляє CNN.

За даними видання, це найближча атака хуситів до есмінця за час операції США у Червоному морі. Для відбиття повітряної атаки USS Gravely використовував зенітно-артилерійський комплекс (Close-in weapon system, CIWS), призначений для протиповітряної та протиракетної оборони у ближній зоні.



Одне із джерел телеканалу зазначило, що нездатність USS Gravely збити ракету раніше не означає, що атаки хуситів стали більш витонченими. Минулого разу ракети хуситів збивалися USS Gravely на відстані 8-12 км.