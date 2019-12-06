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Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - радник Зеленського

Українська делегація відвідала Естонію з робочим візитом
10-11 червня українська делегація на чолі з радником президента Володимира Зеленського Михайлом Федоровим відвідала Естонію.
Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - радник Зеленського Фото: ERR

Наголошується, що головною метою робочого візиту було отримання професійної оцінки концепції "Держава в смартфоні" та залучення якісної експертизи в майбутньому, повідомляє LB.ua.

"Саме Естонія першою в світі ввела електронну взаємодію реєстрів і ID-карти, провела електронні вибори і досягла показника онлайн-послуг в 99%, надала можливість "електронного громадянства" - досвід цієї країни дійсно вражає. Наша мета - застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології та підходи для впровадження концепції "Держава в смартфоні", щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо", - заявив Федоров.

Українська делегація провела понад 10 зустрічей, зокрема з СІО (головним менеджером з інформатизації) Естонії, держсекретарем Кабінету міністрів, представниками Єврокомісії, Міністерства закордонних справ, Агентства інформаційних систем, Центру реєстрів, Академії е-уряду.

"Головне, що ми отримали від естонських експертів позитивний зворотний зв'язок щодо наших планів, а також домовилися про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи "Трембіта", сучасної електронної ідентифікації SmartID і впровадження e-Residency. На кожній зустрічі ми відчували абсолютну відкритість і бажання допомогти Україні. Це дуже надихає", - додав радник Зеленського.

Зі свого боку, перший заступник голови Держагентства з питань електронного уряду Вискуб Олексій зазначив, що активний розвиток системи "Трембіта", яка запрацювала в Україні наприкінці травня, повинен призвести до повного реінжинірингу усіх неефективних, забюрократизованих та корупційних процесів. В Естонії на базі аналога "Трембіти" - X-Road налагоджена 2 тис. 691 е-взаємодія.

"Коли в Україні буде не менш ніж 100 таких взаємодій, кожен громадянин відчує, що послуги стали більш простими і зручними, а держава - прозорою і ефективною", - зазначив він.

В Адміністрації президента України також повідомили, що вже цього тижня почнуться експертні обговорення концепції "Держава в смартфоні". Після цього документ буде оприлюднений з детальним планом дій на 2019 рік і стратегічними цілями до 2024 року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародному виставковому центрі на заході іForum 2019 з темою "Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом".

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12 06 2019 19:57
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