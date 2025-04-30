Естонія готова долучити військових до стримування рф в Україні
30 квітня 2025, 12:35
Фото: Scanpix / Postimees
Прем'єр Міхал заявив про участь у "Коаліції охочих" разом із Британією та Францією.
Естонія готова надати Україні бойовий підрозділ і офіцерів для стримування росії. Прем'єр Міхал заявив про участь у "Коаліції охочих" разом із Британією та Францією.
Про це йдеться на сайті уряду Естонії.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова зробити реальний внесок у стримувальні сили "Коаліції охочих", яка формується Великою Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.
За його словами, Естонія розглядає можливість надання бойового підрозділу сухопутних військ розміром до роти, інструкторів з підготовки та штабних офіцерів.
"Перш ніж відправити підрозділ, ми, звичайно, попросимо мандату від Рійгікогу", - зазначив Міхал.
Він наголосив, що найкращою гарантією безпеки України залишається членство в НАТО, але до його реалізації важливо забезпечити практичні оборонні механізми.
"Незалежна, суверенна Україна, частина європейської родини, є найкращою стратегічною гарантією проти московського імперіалізму для всіх нас. Ми повинні показати, що можемо робити добрі справи разом із добрими думками" , - додав прем’єр Естонії.