Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія готова долучити військових до стримування рф в Україні

30 квітня 2025, 12:35
Естонія готова долучити військових до стримування рф в Україні
Фото: Scanpix / Postimees
Прем'єр Міхал заявив про участь у "Коаліції охочих" разом із Британією та Францією.
Естонія готова надати Україні бойовий підрозділ і офіцерів для стримування росії. Прем'єр Міхал заявив про участь у "Коаліції охочих" разом із Британією та Францією.
 
Про це йдеться на сайті уряду Естонії.
 
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова зробити реальний внесок у стримувальні сили "Коаліції охочих", яка формується Великою Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.
 
За його словами, Естонія розглядає можливість надання бойового підрозділу сухопутних військ розміром до роти, інструкторів з підготовки та штабних офіцерів.
 
"Перш ніж відправити підрозділ, ми, звичайно, попросимо мандату від Рійгікогу", - зазначив Міхал.
 
Він наголосив, що найкращою гарантією безпеки України залишається членство в НАТО, але до його реалізації важливо забезпечити практичні оборонні механізми.
 
"Незалежна, суверенна Україна, частина європейської родини, є найкращою стратегічною гарантією проти московського імперіалізму для всіх нас. Ми повинні показати, що можемо робити добрі справи разом із добрими думками" , - додав прем’єр Естонії.

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється