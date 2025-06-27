Естонія готова прийняти винищувачі союзників з ядерним озброєнням – Міноборони

Винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО

Естонія готова приймати на своїй території винищувачі союзників, які здатні нести ядерне озброєння.

Про це повідомив голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкура, якого цитує ERR.

Як пише ERR, заява Певкура пролунала на тлі рішення Британії придбати у Сполучених Штатів Америки (США) 21 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння.

За словами міністра, ці винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО й подібні практики будуть в майбутньому.

"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", - зазначив він.