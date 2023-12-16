Естонія хоче перейняти досвід України у відбитті атак дронів

За словами глави міністерства, українці створили ефективну багаторівневу систему ППО, яка здатна успішно збивати російські безпілотники, навіть якщо вони прилітають цілими зграями.

Новий голова Міністерства оборони Естонії Ільмар Тамм хоче використати досвід України у відбитті атак безпілотників.

Про це повідомляє ERR.

Тамм заявив, що ґрунтуючись на досвіді війни на території України Міністерство оборони Естонї може почати розробку мобільного захисту від дронів.

За словами глави міністерства, українці створили ефективну багаторівневу систему ППО, яка здатна успішно збивати російські безпілотники, навіть якщо вони прилітають цілими зграями.

"Оскільки останнім часом ідеться про те, щоб звернутися до досвіду України у відбитті атак із застосуванням дронів, то, на мою думку, для нас наступним етапом може стати створення дещо мобільніших команд. Вони не обов'язково мають бути на базі військової техніки, тут можна використовувати чотири різні типи машин, сформувати стаціонарну радіолокаційну базу, кулеметну команду, які зможуть виявляти дрони, що наближаються", - заявив Тамм.

Крім того, Тамм зазначив, що завданнями міністерства є захист критично важливих об'єктів і створення контрольно-пропускних пунктів, що вже було відпрацьовано під час навчань "Ussisõnad".

Також він вважає важливим розвивати мережі, через які люди можуть повідомляти інформацію про підозрілі обставини, що стосуються дій противника.