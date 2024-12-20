Естонія і Німеччина обговорили допомогу Києву

Мова йшла про засоби ППО, артилерію і боєприпаси.

В Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал проговорили про допомогу Україні.

Про це сказав Шольц на спільній з Міхалом пресконференції, передає агенція Укрінформ.

Канцлер сказав, що однією з тем переговорів було посилення військової підтримки України.

Мова йшла про засоби ППО, артилерію і боєприпаси.

За його Шольца, в бюджеті ФРН на 2025 рік на військову допомогу Україні закладено 4 млрд євро.

Загалом же надана і обіцяна військова допомога від Німеччини склада вже 28 млрд євро.

"путін хотів би мати проксі-режим в Україні, який би він контролював… росія не повинна виграти цю війну. Для України має бути справедливий сталий мир, про який… вона повинна бути в змозі сама вести переговори, про те, що для неї важливо", - заявив Шольц.

Він також оголосив про готовність знову зателефонувати путіну, аби закликати його припинити агресію і вивести війська.

Разом з тим, Шольц наголосивши на необхідності тісної кооперації між США та Європою щодо підтримки України.

"Жахлива російська війна проти України впливає на всю безпекову архітектуру Європи. Ми рішуче реагуємо на це та … разом захищаємо європейську безпеку та кожен сантиметр НАТО", - додав канцлер.

Він назвав напруженою безпекову ситуацію в регіоні Балтії і на східному фланзі Альянсу.

Німецький глава наголосив на необхідності більше інвестувати в безпеку "суверенної Європи" і акцентував, що Німеччина досягла рівня 2% ВВП видатків на оборону, а з 2028 року бюджет Бундесверу сягатиме 80 млрд євро.