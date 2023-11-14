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Естонія інвестує третину свого оборонного бюджету у виробництво боєприпасів

14 листопада 2023, 12:35
Естонія інвестує третину свого оборонного бюджету у виробництво боєприпасів
Фото: Scanpix / Postimees
Зокрема аби допомогти Україні у боротьбі з агресором.

Упродовж наступних чотирьох років Естонія інвестує 30% свого оборонного бюджету у виробництво боєприпасів, щоб, зокрема, допомогти Україні протистояти російській агресії.

Про це повідомив чільник оборонного відомства Естонії Ханно Певкур перед засіданням міністрів оборони країн-членів ЄС, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що ми в ситуації, коли ми не маємо часу ухвалювати якісь рішення – треба уже діяти… Щодо рішень Естонії, то в наступні чотири роки ми інвестуватимемо в боєприпаси 30% нашого оборонного бюджету. Буквально кілька днів тому, у п’ятницю, ми відкрили прискорені закупівлі боєприпасів 155-го калібру на 280 мільйонів євро. І це сигнал галузі", – сказав естонський міністр оборони Ханно Певкур.

Країни-члени Євросоюзу узяли на себе зобовʼязання простимулювати європейських виробників боєприпасів, надавши великі замовлення, що мало б надіслати позитивний сигнал індустрії і забезпечити розширення виробництва. Пропозицію про закупівлю боєприпасів естонський уряд надіслав п’яти європейським компаніям, відзначив Певкур.

"Нам потрібно, щоб усі виробляли більше, тому що за нашими оцінками нам потрібно близько трьох мільйонів боєприпасів на рік. Сьогодні ми виробляємо менш як мільйон, можливо, 600–700 тисяч на рік", – сказав Ханно Певкур.

Навесні 2023 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про триетапний план із постачання Україні мільйона боєприпасів за рік – до березня 2024 року. Перший етап передбачав надання зброї країнами-членами із власних запасів, наступні – спільні закупівлі для допомоги Україні та поповнення власних складів, а також розширення виробництва в ЄС загалом.

 

Естоніябюджетбоєприпасивійна в Україніросія окупанти

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