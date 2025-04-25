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​Естонія має намір довести оборонні видатки вище плану – до 5,4% ВВП

25 квітня 2025, 10:31
​Естонія має намір довести оборонні видатки вище плану – до 5,4% ВВП
Фото: Scanpix / Postimees
Впродовж наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро.
Уряд Естонії схвалив додаткову програму оборонних інвестицій KILP і має намір до 2029 року направляти на оборону в середньому по 5,4% валового внутрішнього продукту.
 
Про це повідомило бюро комунікації уряду.
 
"Рішення уряду означає, що ми рухатимемося вперед швидше, ніж раніше, з нарощуванням оборонних можливостей Естонії - з точки зору сухопутної, повітряної та морської війни", - заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал. 
 
За його словами, протягом наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро. 
 
"Це найбільше зростання видатків на оборону в новітній історії, що дасть нам змогу швидше розвивати протиповітряну оборону Естонії, збільшувати вогневу міць сухопутних військ, створювати глибокі бойові спроможності та приділяти особливу увагу розвитку безпілотної війни та радіоелектронної боротьби", - зазначив прем'єр.
 
Під час розвитку обороноздатності уряд Естонії керується військовими порадами головнокомандувача Сил оборони, які включають у себе, крім цілей, поставлених НАТО, також досвід розв'язаної рф повномасштабної війни проти України.

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

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