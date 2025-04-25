​Естонія має намір довести оборонні видатки вище плану – до 5,4% ВВП

Впродовж наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро.

Уряд Естонії схвалив додаткову програму оборонних інвестицій KILP і має намір до 2029 року направляти на оборону в середньому по 5,4% валового внутрішнього продукту.

Про це повідомило бюро комунікації уряду.

"Рішення уряду означає, що ми рухатимемося вперед швидше, ніж раніше, з нарощуванням оборонних можливостей Естонії - з точки зору сухопутної, повітряної та морської війни", - заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал.

За його словами, протягом наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро.