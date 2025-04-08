Естонія може дозволити військовим знищувати підозрілі кораблі

Це дозволить уникнути обривів іноземними торговими судами морських кабелів і пошкодження об'єктів інфраструктури.

Парламент Естонії планує дозволити Силам оборони і Військово-морським силам застосовувати військову силу до торгових судів, проте є нюанс.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Видання пише, що дозвіл щодо застосування військової сили можна буде використовувати до торгових судів, які підозрюються в намірі пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об'єкти.

Законопроєкт естонський уряд розглядатиме на засіданні 9 квітня.

"У крайньому разі військові матимуть право потопити підозріле судно, яке не підкоряється їхнім наказам", - пишуть журналісти.

Головна мета це дозволити військовим запобігати таким інцидентам, як свідомий обрив іноземними торговими судами морських кабелів та пошкодження інших об'єктів інфраструктури. Адже останнім часом кількість таких випадків зросла.

Також голова комісії з оборони Калєв Стойческу заявив, що прийняття закону й потоплення судна це надзвичайний захід, який застосовуватиметься лише "в дуже екстремальних умовах, коли треба рятувати багатьох людей, щоб запобігти катастрофі".

"Якщо Військово-морські сили та Сили оборони застосовуватимуть цей закон, то у них повинні бути як дипломатичне обґрунтування, так і відповідні засоби, тобто судна, озброєння, а також законодавче та дипломатичне забезпечення", - заявив екс командувач ВМС Юрі Саска.