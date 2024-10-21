Естонія може позбавити російських резидентів права голосу на виборах

Депутати пропонують внести зміни до конституції Естонії

Депутати естонського парламенту ініціювали внесення змін до конституції щодо права голосу громадян росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.

Про це повідомляє Postimees.

На засіданні Рійгікогу голова фракції "Вітчизна" Хелір-Валдор Сеедер представив законопроєкт про внесення змін до конституції, мета якого – позбавити громадян третіх країн, а також осіб без певного громадянства права голосу на місцевих виборах.

"Чотири з шести фракцій Рійгікогу, що представляють явну більшість парламенту, підтримали позбавлення права голосу громадян росії. Але одних слів недостатньо. До місцевих виборів залишилося менше ніж рік, і необхідно діяти швидко", – сказав Сеедер.