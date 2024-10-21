Естонія може позбавити російських резидентів права голосу на виборах
21 жовтня 2024, 20:05
Фото: Scanpix / Postimees
Депутати пропонують внести зміни до конституції Естонії
Депутати естонського парламенту ініціювали внесення змін до конституції щодо права голосу громадян росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.
Про це повідомляє Postimees.
На засіданні Рійгікогу голова фракції "Вітчизна" Хелір-Валдор Сеедер представив законопроєкт про внесення змін до конституції, мета якого – позбавити громадян третіх країн, а також осіб без певного громадянства права голосу на місцевих виборах.
"Чотири з шести фракцій Рійгікогу, що представляють явну більшість парламенту, підтримали позбавлення права голосу громадян росії. Але одних слів недостатньо. До місцевих виборів залишилося менше ніж рік, і необхідно діяти швидко", – сказав Сеедер.
На додаток до законопроєкту «Вітчизни», який вже пройшов перше читання і передбачає зміни до закону про вибори до зборів місцевих самоврядувань, депутати пропонують внести зміни до конституції.
"Згідно із запропонованим формулюванням, право голосу на виборах до місцевих органів влади буде збережено тільки за громадянами Естонії і тих держав, з якими укладено міжнародний договір, ратифікований Рійгікогу", – зазначив Сеедер.
"Нещодавнє дослідження, замовлене Держканцелярією, засвідчило необхідність подальших дій, оскільки 38% громадян росії в Естонії і цілих 52% осіб із невизначеним громадянством не засудили війну Росії проти України. Такі люди не повинні відігравати ролі в ухваленні рішень, що впливають на життя Естонії", – додав голова фракції.
Законопроєкт про внесення змін до конституції було подано з 28 підписами. Питання про право голосу громадян росії обговорюватимуть на відкритому засіданні конституційної комісії.