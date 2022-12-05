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Естонія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали через війну

05 грудня 2022, 10:01
Естонія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали через війну
Фото: Scanpix / Postimees
Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу постраждалим через війну українцям. Найбільш вразливим категоріям населення надається пріоритет для отримання виплат.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, сума виплат складає 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше ніж для 5-х людей. На цю допомогу можуть розраховувати ті, хто не отримує фінансову підтримку від інших програм.

Кошти надходитимуть на банківський рахунок 1 раз на місяць протягом трьох місяців. Першу виплату можна чекати до 5 днів після підтвердження заявки.

Гроші можуть бути перераховані внутрішнім переселенцям або місцевим мешканцям Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Про те, яким громадянам надається пріоритет та як оформити виплатити, можна дізнатися в інфографіці. 

Раніше повідомлялось, що ЄС додатково виділить 1 млн євро для розмінування територій України.

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