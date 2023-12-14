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ПОЛІТИКА

Естонія надасть військову допомогу Україні на €80 млн

14 грудня 2023, 14:27
Естонія надасть військову допомогу Україні на €80 млн
Фото: Scanpix / Postimees
Крім великої кількості протитанкових мін Javelin, в новітній пакет допомоги також входять кулемети, боєприпаси до легкої зброї, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження.

Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги на €80 мільйонів. До нього входять протитанкові ракети Javelin, судна та "інше вкрай необхідне обладнання".

Про це повідомляє міністерство оборони Естонії у Twitter.

"Естонія вирішила надіслати Україні пакет військової допомоги на суму 80 млн євро, включаючи протитанкові ракети Javelin. Боротьба України за свободу може бути успішною лише в тому випадку, якщо союзники продовжуватимуть допомагати українцям", - йдеться в повідомленні.

На сайті Міноборони Естонії йдеться, що уряд підтримав пропозицію міністра оборони Естонії Ханно Певкура щодо довгострокової військової допомоги Україні та широкого пакету військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. До допомоги входять протитанкові ракети Javelin, судна та інше вкрай необхідне обладнання.

Крім великої кількості протитанкових мін Javelin, в новітній пакет допомоги також входять кулемети, боєприпаси до легкої зброї, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження. Точні суми не розголошуються з міркувань безпеки. Відновна вартість пакету становить майже 80 мільйонів євро.

"Цей пакет допомоги складено з метою максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси", - пояснив Певкур.

Протягом наступних чотирьох років Естонія готова виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП і використовуватиме для фінансування допомоги кошти оборонного бюджету.

Естоніядопомогавійна в Україні

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