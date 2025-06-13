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Естонія направила Україні нову партію артснарядів

13 червня 2025, 18:52
Естонія направила Україні нову партію артснарядів
Фото: frontnews.eu
Боєприпаси це європейська і трансатлантична безпека.

Сьогодні, 13 червня, міністерство оборони Естонії повідомило про поставку артилерійських боєприпасів в Україну.

Про це йдеться у дописі оборонного відомства в соцмережі X(Twitter).

"Естонія передала більше артилерійських боєприпасів Україні. Безпека України - це європейська і трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити і досягти справедливого, тривалого миру", – йдеться у дописі. 

Навесні Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги на €100 млн.

 

Естоніяпідтримка України

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