Естонія направила Україні нову партію артснарядів

Боєприпаси це європейська і трансатлантична безпека.

Сьогодні, 13 червня, міністерство оборони Естонії повідомило про поставку артилерійських боєприпасів в Україну.

Про це йдеться у дописі оборонного відомства в соцмережі X(Twitter).

"Естонія передала більше артилерійських боєприпасів Україні. Безпека України - це європейська і трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити і досягти справедливого, тривалого миру", – йдеться у дописі.

Навесні Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги на €100 млн.