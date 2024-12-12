Естонія направить €200 тисяч на гуманітарну допомогу Україні

Допомога призначена для найбільш вразливих – жінок, дітей та людей з особливими потребами.

Міністерство закордонних справ Естонії виділить додатково близько 200 тисяч євро з бюджетів 2024 року для допомоги жителям України.

Про це заявив очільник естонського МЗС Маргус Тсахкна, якого цитує ERR.

Допомога призначена для найбільш вразливих – жінок, дітей та людей з особливими потребами. Крім того, частина коштів піде на підтримку відновлення енергетичної інфраструктури України.

"Ми не можемо забувати, що поблизу лінії фронту в Україні ситуація, як і раніше, дуже важка, а гуманітарні потреби великі. Вплив війни глибоко зачіпає суспільство, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації могла підтримати найбільш вразливих людей", – сказав глава МЗС Естонії.

Як зазначено, 100 тисяч євро виділено Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Ще 68 тисяч євро виділено Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для пом'якшення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році.

На підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції у 2025 році естонське МЗС виділило 10 тисяч євро

Фонд підтримки енергетики України отримає 20 тисяч євро для відновлення енергетичної інфраструктури.