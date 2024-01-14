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Естонія не буде видавати українців мобілізаційного віку

14 січня 2024, 20:49
Естонія не буде видавати українців мобілізаційного віку
Фото: Scanpix / Postimees
Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що її держава не видаватиме українських чоловіків мобілізаційного віку.

Вона додала, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Таллінн цього тижня.

Про це вона сказала вона в інтерв’ю The Kyiv Independent.

"Президент Зеленський говорив про те, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад, в Естонії", - розкала Каллас. 

За словами прем’єрки, якщо ці люди дотримуються правил, то вони мають повне право перебувати в Естонії.

"Тому ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України – звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині", - додала Каллас.

 
Естоніямобілізаціяукраїнці

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