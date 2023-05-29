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ПОЛІТИКА

Естонія не піддасться тиску росії в ОБСЄ – міністр МЗС Тсахкна

29 травня 2023, 19:04
Естонія не піддасться тиску росії в ОБСЄ – міністр МЗС Тсахкна
Фото: Scanpix / Postimees
Міністр неодноразово наголосив, що Естонія не піддасться тиску агресора.

Естонія не має наміру підкорятися росії, яка виступає проти наміченого на наступний рік головування Естонії в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає ERR.

"Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що росія може диктувати, хто їм підходить", – сказав Тсахкна .

За його словами, Естонія вже подавала свою кандидатуру на посаду голови ОБСЄ 2021 року, проте росія і білорусь скористалися можливістю заблокувати головування Естонії, оскільки згідно з внутрішніми правилами ОБСЄ для затвердження кандидатури нового голови необхідний консенсус.

"Але росія також блокує роботу всіляких інших міжнародних організацій, щоб створити собі важелі впливу. І точно так само в ОБСЄ питання не тільки в тому, чи буде Естонія головою наступного року, а й у тому, що росія заблокувала ухвалення нового бюджету організації. Саме тому сьогодні ОБСЄ працює на основі бюджету минулих років, який перерозподіляється щомісяця", – пояснив Тсахкна.

Міністр неодноразово наголосив, що Естонія не піддасться тиску агресора. "Звичайно, ми не згодні шукати кандидата, який підходив би для умов росії. Це принципова позиція не тільки тому, що Естонія – дуже хороша країна-голова, а й тому, що ми не можемо допустити такої культури в міжнародній організації, де країна-агресор і країна, яка веде геноцид і депортує дітей, починає диктувати в дуже важливій організації, хто, яка країна і на яких умовах їх влаштує", – сказав міністр.

"москва хоче заблокувати цю діяльність, яка б боролася і давала оцінку агресії росії. Це абсолютно зрозуміло, але це неприйнятно, і ми не піддамося цьому тиску", – заявив він.

За словами міністра, він також обговорив це питання з міністрами закордонних справ інших європейських країн, де ясно висловив думку, що Естонія не піддасться шантажу, і також отримав підтримку з цього питання від усіх партнерів.

"Усі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення тривають", – сказав Тсахкна.

ЕстоніяОБСЄрф тероризм

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