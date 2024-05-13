Естонія обговорює відправлення військ в Україну для "тилових робіт"

Це допомогло б звільнити українські війська для боротьби на фронті.

Уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправки військ у західну Україну, щоб узяти на себе непрямі бойові, "тилові" функції українських військ з метою звільнити їх для боротьби на фронті.

Про це в інтерв'ю Breaking Defense повідомив радник президента з національної безпеки країни Мадіс Ролл.

Він сказав, що наразі виконавча влада проводить аналіз такого можливого кроку, і хоча Естонія вважала за краще б вчиняти такі дії в рамках повної місії НАТО - "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість", - він не виключив, що Естонія діятиме у складі меншої коаліції.

"Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити", - сказав Ролл.

Він також підкреслив, що "не виключено", що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку "з часом".

Коментарі Ролла з'явилися після того, як глава естонських сил оборони генерал Мартін Херем в інтерв'ю Breaking Defense минулого тижня розповів, що кілька місяців тому в армії обговорювали питання про відправлення військ на захід України для виконання таких робіт, як медичне обслуговування, логістика або протиповітряна оборона деяких західних міст, але після того, як ця ідея викликала громадське обурення, ці перемовини вщухли.