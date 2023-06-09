Матеріали:
Теми:

Естонія оновила санкції проти росіян

09 червня 2023, 19:25
Естонія оновила санкції проти росіян
Фото з вільного доступу
До списку потрапив глава РПЦ.

Естонія оновила санкції проти росіян в рамках "списку Магнітського", додавши до нього нових персонажів. Серед 58 осіб, яким заборонений в'їзд до країни - глава російської православної церкви патріарх кирил.

Про це пише Postimes.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна, усім людям зі списку заборонили в'їзд до Естонії, оскільки вони причетні до грубих порушень прав людини або сприяли їхньому вчиненню.

"Патріарх кирил є одним із найбільших пропагандистів та розповсюджувачів путінської ідеології. Давно час було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України", – заявив міністр.
Він додав, що людям, які підтримують звірства рф в Україні, не раді в Естонії.

"Я закликаю всі країни запровадити заборону на в'їзд прихильників та виконавців жорстоких злочинів рф", – сказав Тсахкна.

Естоніясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється