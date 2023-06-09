До списку потрапив глава РПЦ.

Естонія оновила санкції проти росіян в рамках "списку Магнітського", додавши до нього нових персонажів. Серед 58 осіб, яким заборонений в'їзд до країни - глава російської православної церкви патріарх кирил.



Про це пише Postimes.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна, усім людям зі списку заборонили в'їзд до Естонії, оскільки вони причетні до грубих порушень прав людини або сприяли їхньому вчиненню.

"Патріарх кирил є одним із найбільших пропагандистів та розповсюджувачів путінської ідеології. Давно час було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України", – заявив міністр.

Він додав, що людям, які підтримують звірства рф в Україні, не раді в Естонії.

"Я закликаю всі країни запровадити заборону на в'їзд прихильників та виконавців жорстоких злочинів рф", – сказав Тсахкна.