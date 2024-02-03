Естонія передала черговий пакет військової допомоги Україні

Країна надала ЗСУ системи Javelin, кулемети та водолазне спорядження.

Естонія передала пакет військової допомоги до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна техніка та водолазне спорядження. Відомо, що черговий пакет допомоги вже використовується ЗСУ.

Про це пише ERR із посиланням на Міністерство оборони країни.

"Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом з нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Відомо, що до чергового пакета допомоги від Естонії обсягом 80 млн євро, крім протитанкових ракет Javelin, увійшли кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне спорядження.