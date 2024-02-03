Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія передала черговий пакет військової допомоги Україні

03 лютого 2024, 18:23
Естонія передала черговий пакет військової допомоги Україні
Фото: Scanpix / Postimees
Країна надала ЗСУ системи Javelin, кулемети та водолазне спорядження.

Естонія передала пакет військової допомоги до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна техніка та водолазне спорядження. Відомо, що черговий пакет допомоги вже використовується ЗСУ.

Про це пише ERR із посиланням на Міністерство оборони країни.

"Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом з нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Відомо, що до чергового пакета допомоги від Естонії обсягом 80 млн євро, крім протитанкових ракет Javelin, увійшли кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне спорядження.

Естоніядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється