Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору

Естонські представники високо відзначили українських IT-спеціалістів.

Естонія, у рамках роботи ІТ-коаліції, передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко зустрілась із заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком та керівницею департаменту кіберполітики і координаторкою ІТ коаліції з боку Міністерства оборони Естонії Лаурою Оолуп у Києві. Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій", – ідеться в повідомленні.

Черногоренко зазначила, що Естонія є стратегічним партнером для України і "завдяки спільній роботі Україна значно посилює можливості кіберфахівців".

У межах візиту естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міністерства оборони України та Збройних сил України. Партнери окремо відзначили професійність українських фахівців та підтвердили готовність і надалі надавати експертну допомогу з питань кібербезпеки.Своєю чергою керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії Лаура Оолуп відзначила високий рівень українських фахівців.

"Рівень технологічної експертизи України вражаюче високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти росії. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства", – зазначила Оолуп.

ІТ-коаліція ‒ це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.