Естонія підготувала близько 1 300 українських солдатів від початку повномасштабного вторгнення рф

Військових насамперед навчали базової підготовки.

Естонія навчила близько 1,3 тисячі українських військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це заявив представник міністерства оборони Естонії Роланд Муроф, повідомляє ERR.

Він уточнив, що військових насамперед навчали базової підготовки. Також проводили підготовку снайперів, стрільців, артилеристів і фахівців із кіберпростору.

Прес-офіцер штабу оборони Естонії Тааві Лаасік зазначив, що таке навчання українських солдатів принесе користь і Збройним силам Естонії.

"Обмін знаннями та досвідом є важливою частиною кожного навчального курсу, і це двосторонній процес. Сили оборони уважно стежать за розвитком подій в Україні, а також збирають відгуки та досвід від українських підрозділів і солдатів, які проходять тут підготовку", — уточнив він.

15 грудня в Міноборони Естонії заявили, що Україна може здобути перемогу над росією за три роки, або менше. Для досягнення цієї мети, зокрема, необхідно, щоб НАТО і ЄС скоригували і наростили своє виробництво, а також прискорили свої інвестиції в оборонну промисловість України.

1 грудня голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що країна-агресор росія найближчим часом не зможе здійснити оперативний прорив на фронті, але найближчими тижнями може збільшити інтенсивність ударів.