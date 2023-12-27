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ПОЛІТИКА

Естонія підготувала близько 1 300 українських солдатів від початку повномасштабного вторгнення рф

27 грудня 2023, 17:26
Естонія підготувала близько 1 300 українських солдатів від початку повномасштабного вторгнення рф
Фото: mil.gov.ua
Військових насамперед навчали базової підготовки.

Естонія навчила близько 1,3 тисячі українських військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це заявив представник міністерства оборони Естонії Роланд Муроф, повідомляє ERR.

Він уточнив, що військових насамперед навчали базової підготовки. Також проводили підготовку снайперів, стрільців, артилеристів і фахівців із кіберпростору.

Прес-офіцер штабу оборони Естонії Тааві Лаасік зазначив, що таке навчання українських солдатів принесе користь і Збройним силам Естонії.

"Обмін знаннями та досвідом є важливою частиною кожного навчального курсу, і це двосторонній процес. Сили оборони уважно стежать за розвитком подій в Україні, а також збирають відгуки та досвід від українських підрозділів і солдатів, які проходять тут підготовку", — уточнив він.

15 грудня в Міноборони Естонії заявили, що Україна може здобути перемогу над росією за три роки, або менше. Для досягнення цієї мети, зокрема, необхідно, щоб НАТО і ЄС скоригували і наростили своє виробництво, а також прискорили свої інвестиції в оборонну промисловість України.

1 грудня голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що країна-агресор росія найближчим часом не зможе здійснити оперативний прорив на фронті, але найближчими тижнями може збільшити інтенсивність ударів.

війнаЕстоніянавчання військових

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