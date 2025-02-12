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Естонія підтвердила, що захищатиме Україну у разі нової агресії рф

12 лютого 2025, 20:45
Естонія підтвердила, що захищатиме Україну у разі нової агресії рф
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія розраховує взяти участь у миротворчій військовій місії в Україні після підписання мирного договору.
Естонія готова відправити своїх військових в Україну в рамках післявоєнної миротворчої місії разом з іншими партнерами. І в разі відновлення російської агресії - захищати Україну.
 
Про це в інтерв'ю виданню ERR заявив міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахкна.
 
Він наголосив, що Естонія "обов'язково" має бути присутня за столом переговорів, коли обговорюватимуть гарантії безпеки для України. Він також нагадав, що раніше Естонія разом зі своїми союзниками "завжди" брала участь у місіях із забезпечення "нашої власної безпеки".
 
"Україна - це екзистенціальне для нас питання, і я дуже добре уявляю, як Естонія разом зі своїми союзниками буде присутня там продуманим чином", - заявив міністр.
 
Цахкна зазначив, що поки ще немає чіткого розуміння, чи буде це миротворча або військова місія в Україні, "але ці дебати вже ведуться".
 
На пряме запитання журналіста про те, чи готова Естонія захищати Україну в разі нової агресії рф, міністр відповів так:
 
"Це в наших інтересах. Але зрештою рішення про це ухвалюватиме Рійгікогу (парламент) відповідно до естонського законодавства".

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

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