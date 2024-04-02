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ПОЛІТИКА

Естонія планує купити 18 САУ Caesar і побудувати новий військовий корабель

02 квітня 2024, 11:13
Естонія планує купити 18 САУ Caesar і побудувати новий військовий корабель
Міністр розповів про плани на озброєння.

Сили оборони Естонії планують закупити 18 французьких самохідних артилерійських установок Caesar та побудувати новий військовий корабель.

Про це пише Postimees.

За словами очільника оборонного відомства Ханно Певкура, ці САУ калібром 155 мм є найважливішою закупівлею озброєння в пакеті заходів із посилення оборони. Із них сформують окремий батальйон, який перебуватиме під безпосереднім командуванням 1-ї дивізії.

Наразі Естонія має 24 гусеничні мобільні артилерійські установки, а також K9 Kõu калібру 155 мм, придбані у Південній Кореї. Згідно з контрактом, в найближчі роки звідти доставлять ще 12 одиниць.

"Вся далекобійність буде зосереджена в дивізії, тому що саме дивізія в будь-якому випадку буде формувати поле бою. Для того, щоб мати швидкі і гнучкі засоби дальньої дії, ми закупимо додаткову колісну артилерію. На гусеницях не дуже легко маневрувати", – додав міністр.

Іншою великою запланованою інвестицією є будівництво нового корабля для військово-морського флоту.

"Ми плануємо зробити новий корабель самостійно, а не замовляти його", ‒ сказав Певкур, зазначивши, що його вартість становить 30-40 мільйонів євро.

Естоніяозброєння

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