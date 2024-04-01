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Естонія планує позбавити російських громадян права голосу на місцевих виборах

01 квітня 2024, 12:25
Естонія планує позбавити російських громадян права голосу на місцевих виборах
Фото: Scanpix / Postimees
Правляча естонська "Партія реформ" цього тижня представить законопроєкт, який дає змогу позбавляти громадян росії права голосу на муніципальних виборах.

Про це сьогодні на Естонському телебаченні заявив член фракції реформістів Пяртель-Пеетер Пере. 

"Найближчим часом Партія реформ подасть до парламенту законопроєкт, що дає змогу позбавляти громадян третіх країн права голосу на виборах до місцевих органів самоврядування, без того, щоб було внесено зміни до Конституції", - сказав Пяртель-Пеетер Пере.

Він додав, що законопроєкт буде внесено цього тижня.

Лідер Талліннського регіону партії "Isamaa" Рійна Солман заявила, що головною темою переговорів про майбутню коаліцію в місті є "естонське мислення". Для її партії важливо викорінити російський вплив у Таллінні до наступних виборів до зборів місцевого самоврядування.

"Естономовність і естонськість - це один із принципів, з яким ми намагаємося викорінювати російську сферу впливу з управління містом Таллінном", - додала вона.

В Талліні третина населення - російськомовне. Мером міста з 2019 року був голова Центристської партії, російськомовний політик Міхаїл Килварт.

Проте минулого тижня міські збори висловили йому вотум недовіри у зв'язку з рішенням суду, який визнав наявність корупції під час будівництва комплексу Порто-Франко в Таллінні. 

При цьому сам Килварт у корупції не обвинувачувався.

 
Естоніягромадяни рфправо голосу

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