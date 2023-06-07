Естонія починає виробництво модульних бомбосховищ
Естонська компанія Revonia починає виробляти модульні бетонні бомбосховища.
Про це повідомляє Postimees.
Модулі бомбосховища та внутрішнє облаштування вироблятимуться в Естонії, системи очищення повітря – у Швейцарії, хімічно- та вибухостійкі компоненти – у Фінляндії.
Залізобетонні модулі, за словами виробника, забезпечуватимуть захист від радіації, ядерної, хімічної та біологічної зброї.
"Після встановлення входи до підземного укриття можуть бути приховані, а наявність бомбосховища залишається невидимою для сторонніх. Це також було однією з основних умов з боку німецьких замовників, які хотіли, щоб установка була максимально непомітною", - прокоментував гендиректор підприємства .