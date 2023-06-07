Матеріали:
Теми:

Естонія починає виробництво модульних бомбосховищ

07 червня 2023, 17:45
Естонія починає виробництво модульних бомбосховищ
Фото: Scanpix / Postimees
Їх поставлятимуть на ринки Німеччини, Австрії, Швейцарії та Чехії.

Естонська компанія Revonia починає виробляти модульні бетонні бомбосховища.  

Про це повідомляє Postimees. 

Модулі бомбосховища та внутрішнє облаштування вироблятимуться в Естонії, системи очищення повітря – у Швейцарії, хімічно- та вибухостійкі компоненти – у Фінляндії.

Залізобетонні модулі, за словами виробника, забезпечуватимуть захист від радіації, ядерної, хімічної та біологічної зброї.

"Після встановлення входи до підземного укриття можуть бути приховані, а наявність бомбосховища залишається невидимою для сторонніх. Це також було однією з основних умов з боку німецьких замовників, які хотіли, щоб установка була максимально непомітною", - прокоментував гендиректор підприємства .

виробництвоЕстоніябомбосховищевійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Україна не стріляє з
Політика
Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2023, 13:17
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Політика
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2023, 08:11
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
Політика
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
05 червня 2023, 14:51
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Політика
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 05 червня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється