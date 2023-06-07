Естонія починає виробництво модульних бомбосховищ

Їх поставлятимуть на ринки Німеччини, Австрії, Швейцарії та Чехії.

Естонська компанія Revonia починає виробляти модульні бетонні бомбосховища.

Про це повідомляє Postimees.

Модулі бомбосховища та внутрішнє облаштування вироблятимуться в Естонії, системи очищення повітря – у Швейцарії, хімічно- та вибухостійкі компоненти – у Фінляндії.

Залізобетонні модулі, за словами виробника, забезпечуватимуть захист від радіації, ядерної, хімічної та біологічної зброї.

"Після встановлення входи до підземного укриття можуть бути приховані, а наявність бомбосховища залишається невидимою для сторонніх. Це також було однією з основних умов з боку німецьких замовників, які хотіли, щоб установка була максимально непомітною", - прокоментував гендиректор підприємства .