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Естонія помінялася з Мальтою часом головування в Раді ЄС

14 липня 2023, 15:11
Естонія помінялася з Мальтою часом головування в Раді ЄС
Каллас Естонія
Таллінн головував у Раді ЄС у липні-грудні 2017 року. Протягом цього терміну відбулося 223 заходи, з яких 11 – на рівні міністрів.

Естонія домовилася з Мальтою про зміну часу головування в Раді ЄС, яке заплановане із січня по червень 2031 року.

Про це заявила прем'єр-міністерка балтійської країни Кая Каллас, повідомляє ERR.

"Така домовленість помінятися досягнута на двосторонній основі з Мальтою", – зазначила глава естонського уряду. Тепер Естонія головуватиме в Раді ЄС з липня по грудень 2030 року.

Як причину вона вказала те, що заплановане головування Таллінна в Раді ЄС у першому півріччі 2031 року співпадає у часі з виборами до парламенту Естонії, які заплановані на 2 березня 2031 року.

"Історія показує, що державі, в якій на час головування в ЄС заплановано вибори, загрожує плутанина, а цілі головування в ЄС не будуть досягнуті", – пояснила Каллас.

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