Естонія посилить армію на €17 млн

Йдеться про закупівлю оборонних та наступальних гранат.

Естонія уклала контракт із німецькою компанією загальною вартістю 17 мільйонів євро. Йдеться про закупівлю оборонних та наступальних гранат.

Так, угоду підписали з оборонною компанією Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH. Контакт діятиме протягом чотирьох років і передбачає закупівлю як оборонних (осколкових), так і наступальних гранат для Сил оборони Естонії.

Повідомляється, що постачання ручних гранат розпочнеться вже у другій половині 2025 року. Оборонні гранати надійдуть у 2026–2027 роках, а наступальні - у період з 2026 по 2029 рік.