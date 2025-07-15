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Естонія посилить армію на €17 млн

15 липня 2025, 17:57
Естонія посилить армію на €17 млн
Фото: Scanpix / Postimees
Йдеться про закупівлю оборонних та наступальних гранат.
Естонія уклала контракт із німецькою компанією загальною вартістю 17 мільйонів євро. Йдеться про закупівлю оборонних та наступальних гранат.
 
Про це повідомляє ERR.
 
Так, угоду підписали з оборонною компанією Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH. Контакт діятиме протягом чотирьох років і передбачає закупівлю як оборонних (осколкових), так і наступальних гранат для Сил оборони Естонії.
 
Повідомляється, що постачання ручних гранат розпочнеться вже у другій половині 2025 року. Оборонні гранати надійдуть у 2026–2027 роках, а наступальні - у період з 2026 по 2029 рік.
 
Загальна вартість контракту становить близько 17 мільйонів євро.
 
"Ручні гранати завжди входили до бойового оснащення Сил оборони Естонії і постійно використовуються під час навчань. Цей контракт не лише гарантує подальше використання гранат, а й дозволяє збільшити їх запаси з урахуванням нинішньої безпекової ситуації", - заявили в естонському Генштабі.
 
Ручні гранати входять до бойового спорядження військовослужбовців і, залежно від тактичної операції, застосовуються в ближньому бою, наприклад, в міських умовах, а також в окопах для атаки або створення перешкод противнику.

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

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