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Естонія пропонує використати заморожені російські активи на потреби України

14 березня 2023, 13:02
Естонія пропонує використати заморожені російські активи на потреби України
Фото: Scanpix / Postimees
Естонські законодавці планують першими у Євросоюзі представити законопроєкт про використання заморожених російських активів.

Євросоюз може натиснути на росію, ухваливши закони про використання заморожених активів рф для компенсування збитків Україні. Таким чином рф можна підштовхнути до переговорів.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Згідно проєкту закону, кошти можна буде відправити на компенсацію українських збитків від російського вторгнення. Естонська влада висловила сподівання, що такий крок Таллінна підштовхне інших членів Євросоюзу до таких же рішень.

Очільниця юридичного відділу МЗС Естонії Керлі Вескі пояснила, навіщо потрібні такі закони.

"З метою досягти угоди з росіянами про компенсацію збитків. Якщо цього не станеться, то у нас буде юридична можливість використовувати заморожені активи як свого роду передоплату відшкодування збитків", — наголосила Вескі.

 

За словами представниці міністерства закордонних справ Естонії, чорновий варіант такого законопроєкту уже написаний, але поки що тривають переговори щодо деталей цього законодавчого акту, тому оприлюднений він буде пізніше.

 

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