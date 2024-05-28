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Естонія пропонує збільшити підготовку українських військових в ЄС до 100 тисяч

28 травня 2024, 15:51
Естонія пропонує збільшити підготовку українських військових в ЄС до 100 тисяч
Фото: frontnews.eu
Таллінн пропонує термінову військову допомогу Києву.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє естонський мовник ERR.

"ЄС обіцяв підвищити підготовку в EUMAM з 40 до 60 тисяч осіб, і висловив сподівання, що це буде зроблено", - заявив міністр. 

Він впевнений, що цього недостатньо через посилення тиску росії.

Певкур додав, що  необхідно рухати до кількості місії у 100 тисяч українських військовослужбовців.

За його словами, завдання ЄС полягає не в тому, щоб вести переговори та обговорювати, чого хоче путін, а в тому, щоб допомогти Україні та надати все необхідне для перемоги.

І додає, що партнери мають дозволити ЗСУ використовувати західне озброєння, у тому числі і для ударів територією рф.

"Україна має свої дрони, які вражають цілі в глибокому тилу ворога, за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Я, звичайно, щиро сподіваюся, що всі країни, які надають допомогу, дадуть і свій дозвіл. Це не нормально, що росія завдає ударів по Україні з великої відстані, а українці змушені воювати з однією рукою, зав'язаною за спиною", - заявив Певкур.

За словами міністра оборони Естонії, кремль використовує всі можливості, щоб назвати ескалацією будь-які постачання озброєнь Україні. 

"Був час, коли всі говорили, що відправка танків - це ескалація. Виявилося, що це не так. Передача Storm shadow або Scalp, передача F-16 - ескалація, але це теж не так. росія, звичайно, використовує всі можливості, щоб назвати ескалацією нові постачання озброєнь. Однак це не так. Це допомагає Україні боротися за свою країну та за свій народ", - підсумував Певкур.

Сьогодні у Брюсселі має відбутися засідання міністрів оборони країн Євросоюзу, на якому говоритимуть про підтримку України з боку ЄС та підіб'ють підсумки різних поточних військових ініціатив.

 
Естоніяпідтримка Українинавчання

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