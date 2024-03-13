Всього 0,25% ВВП кожної країни, яка входить до коаліції "Рамштайн", надала б Україні змогу виснажити рф.

Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро.

Про це в інтерв'ю Euractiv розповів постійний секретар міністерства оборони країни Кусті Салм.

Він зазначив, що цих коштів має вистачити для перемоги у війні.

У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

"Якби 50 з гаком країн, що входять до коаліції "Рамштайн", яка надає військову підтримку Україні, витрачали 0,25% свого ВВП, це становило б понад 120 млрд євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати росії виснаження", – підкреслив він.

Кусті Салм додав, що буде потрібно ще близько дев'яти місяців, щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла "переконливо вийти на цей рівень виснаження".