Естонія щороку виділятиме Україні $14 млн на розвиток

Ці кошти стануть додатком до 0,25% ВВП, які Естонія скерує на військову допомогу Україні.

Естонія щороку виділятиме Україні 14 млн євро в межах співробітництва. Ці кошти стануть додатком до 0,25% ВВП, які Естонія скерує на військову допомогу Україні.

Ці цифри зафіксовані в державній бюджетній стратегії.

Про це повідомляє естонський національний мовник ERR.

За словами віце-канцлера МЗС Естонії Марійн Ратнік, 12,8 млн з цієї суми отримає Естонський центр співробітництва з метою розвитку (ESTDEV), 1 млн виділять на гуманітарну допомогу Україні й 200 тис. євро - на підтримку співробітництва з Україною естонського бізнесу.

Вона пояснила, що ці кошти можуть бути скеровані в Україні на реформу системи освіти, розвиток системи охорони здоров’я, цифрові та кібернетичні рішення.

Крім грошей, Естонія готова надати Україні підтримку в запровадженні більш нових та ефективних систем і процесів. Також Таллінн готовий поділитися з Києвом своїм досвідом переговорів щодо вступу до ЄС та отримання й використання субсидій з фондів Євросоюзу.