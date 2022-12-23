Естонія схвалила новий пакет військової допомоги ЗСУ

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійду безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійду безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування, повідомило Міноборони Естонії.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, що надійшли від України", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Наразі Естонія відправляє в Україну дрони, набори для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання.

Сума нового пакету військової допомоги не розголошується.