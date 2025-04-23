Естонія створить військову базу у прикордонному з росією місті
23 квітня 2025, 16:31
Фото: Scanpix / Postimees
У місті Нарва буде розміщено понад двісті естонських військовослужбовців та підрозділи союзників
Начальник генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус заявив про плани створити у Нарві військову базу.
Про це передає ERR.
За його словами, Сили оборони вбачають необхідність посилення своєї присутності в Нарві.
Він уточнив, що планується створити базу, де дислокуватимуться різні підрозділи на ротаційній основі.
На базі розмістяться як діючі військовослужбовці, так і призовники та резервісти.
"Якщо навчальний цикл дозволяє, підрозділ, який вирушає до Нарви, може взяти із собою резервістів для спільного несення бойового чергування. Очікувана чисельність особового складу – близько 200-250 осіб", – додав начальник генерального штабу Сил оборони.