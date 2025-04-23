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Естонія створить військову базу у прикордонному з росією місті

23 квітня 2025, 16:31
Естонія створить військову базу у прикордонному з росією місті
Фото: Scanpix / Postimees
У місті Нарва буде розміщено понад двісті естонських військовослужбовців та підрозділи союзників
Начальник генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус заявив про плани створити у Нарві військову базу.
 
Про це передає ERR. 
 
За його словами, Сили оборони вбачають необхідність посилення своєї присутності в Нарві.
 
Він уточнив, що планується створити базу, де дислокуватимуться різні підрозділи на ротаційній основі.
 
На базі розмістяться як діючі військовослужбовці, так і призовники та резервісти.
 
"Якщо навчальний цикл дозволяє, підрозділ, який вирушає до Нарви, може взяти із собою резервістів для спільного несення бойового чергування. Очікувана чисельність особового складу – близько 200-250 осіб", – додав начальник генерального штабу Сил оборони.
Естоніявійськові бази

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