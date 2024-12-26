Естонія стикається з провокаціями росії на кордоні – Politico

У Таллінні побоюються, чи не скористається росія будь-якою паузою в бойових діях для нападу на Естонію.

Місто Нарва, розташоване вздовж кордону Естонії з росією, опинилося в центрі зусиль, спрямованих на протистояння майже постійним провокаціям з боку москви — від глушіння супутникової навігації до викрадення прикордонних навігаційних буїв, гучної пропаганди та безпілотників-розвідників.

"Ми не маємо наміру розпочинати третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало б більший вплив", — сказав Егерт Белічев, генеральний директор Департаменту поліції й прикордонної охорони Естонії.

Близько чверті населення Естонії (1,4 мільйона) — етнічні росіяни. Більшість з них мають естонське громадянство і відчувають тісний зв'язок з Естонією, але кремль у минулому майстерно використовував етнічні відмінності, щоб претендувати на особливу роль у захисті російської діаспори. Він робив це в Грузії та Молдові, і це стало приводом для його вторгнення в Україну.

Про це пише Politico.

Занепокоєння викликає те, що кремль може розіграти ту ж карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО розпочати глобальну війну у відповідь. Якщо НАТО не відреагує, це покаже, що положення статті 5 про спільну оборону НАТО не має сенсу.

Нарва, третє за величиною місто Естонії, знаходиться ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. З приблизно 56 тисяч мешканців міста 96% розмовляють російською мовою, а третина має російський паспорт. Описуючи місто як "кінець вільного світу", Белічев вважає, що союзники Естонії по НАТО не готові до того, що може тут статися.

Близько 900 британських солдатів дислоковані в країні в складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі Тапа на захід від Таллінна; Франція також має там свої війська. Британський уряд пообіцяв тримати свою 4-ту бригадну бойову групу в стані готовності до швидкого розгортання.

НАТО створило бойові групи в більшості східних країн-членів і планує розширити ці групи в Латвії й Литві. В Естонії НАТО не взяло на себе таких зобов'язань через нестачу британської армії, яка має у своєму розпорядженні лише дві бронетанкові бригади.

"Якщо росія завдасть удару, малоймовірно, що сили НАТО в Тапа, доповнені 7700 естонськими військовослужбовцями (чисельність яких може бути збільшена до 43 тисяч у разі війни), матимуть достатньо вогневої потужності для відбиття наступу", — вважає репортер.

Белічев додав, що план Етонії полягає в тому, щоб покрити кожен метр 338-кілометрового кордону Естонії з росією засобами спостереження. Але це легше сказати, ніж зробити.