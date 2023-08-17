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ПОЛІТИКА

Естонія та Литва приєдналися до гарантій безпеки для України

17 серпня 2023, 13:31
Естонія та Литва приєдналися до гарантій безпеки для України
Фото: ru.delfi.lt
Так, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш та прем’єр Литви Інгріда Шимоніте заявили про приєднання до декларації G7.

Естонія та Литва приєдналися до спільної декларації країн G7, яка передбачає гарантії безпеки для України. 

Про це 17 серпня оголосили премʼєри обох балтійських країн.

Так, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш та прем’єр Литви Інгріда Шимоніте заявили про приєднання до декларації G7.

"Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху", - йдеться у заяві.

У ній також значиться, що боротьба України проти рф допомагає захистити євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок. Прем'єри обіцяють підтримувати Україну до перемоги та брати участь у міжнародних зусиллях для захисту її незалежності, демократії і добробуту, а також притягнення до відповідальності відповідальних за злочин агресії.

При цьому вони переконані, що тільки членство у НАТО надасть Україні безпекові гарантії та надійний інструмент стримування, щоб запобігти новій агресії рф. Вони зазначили, що продовжать непохитну підтримку України, щоб вона якнайшвидше стала членом Альянсу.

Прем'єри країн Балтії також пообіцяли співпрацювати з Україною на її шляху до Євросоюзу та сподіваються на початок перемовин про вступ у 2023 році, після відповідної оцінки Єврокомісії.

"Сильна, незалежна і процвітаюча Україна, яка повністю інтегрована у євроатлантичну родину - це вкрай важливо для європейської безпеки", - говориться у спільній заяві.

На Вільнюському саміті НАТО у липні країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у галузі безпеки та економіки.

Гарантії безпеки потрібні Україні для того, щоб уникнути повторного нападу рф після завершення війни і до того, як держава стане членом НАТО.

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