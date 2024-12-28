Естонія та Україна продовжують працювати над планом відновлення морської галузі

Україна та Естонія продовжують співпрацю над Планом відновлення морської галузі нашої держави.

Заступник очільника відомства Тимур Ткаченко провів онлайн-зустріч із заступником генерального секретаря Міністерства клімату Естонської Республіки з морських питань і водних ресурсів Каупо Лянерандом.

Політики обговорили деталі Плану відновлення, який є частиною ініціативи, започаткованої у межах Двосторонньої безпекової угоди між Україною та Естонією.

Цю угоду підписали раніше, і вона визначає відновлення стратегічної інфраструктури України як один із ключових напрямів співпраці між двома державами. В її рамках План відновлення морської галузі (UA Maritime Recovery Plan) має на меті не лише підтримати економіку України, але й сприяти зміцненню її обороноздатності, особливо в умовах воєнного часу.

План передбачає фінансову та технічну допомогу, спрямовану на відновлення портової інфраструктури, суднобудівної та судноремонтної галузей, модернізацію торговельного флоту, забезпечення обладнанням і плавзасобами. Окремо акцент зроблено на впровадженні новітніх технологій, організації навчальних програм та обміну досвідом між українськими та естонськими фахівцями.

План передбачає заходи, які можуть бути реалізовані навіть у складних умовах. Це дозволить не лише швидко відновлювати критичну інфраструктуру, але й посилювати стійкість морської галузі до зовнішніх загроз.