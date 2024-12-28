Естонія та Україна продовжують працювати над планом відновлення морської галузі
28 грудня 2024, 18:27
Фото: Scanpix / Postimees
Угода визначає відновлення стратегічної інфраструктури України як один із ключових напрямів співпраці між двома державами.
Україна та Естонія продовжують співпрацю над Планом відновлення морської галузі нашої держави.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Заступник очільника відомства Тимур Ткаченко провів онлайн-зустріч із заступником генерального секретаря Міністерства клімату Естонської Республіки з морських питань і водних ресурсів Каупо Лянерандом.
Політики обговорили деталі Плану відновлення, який є частиною ініціативи, започаткованої у межах Двосторонньої безпекової угоди між Україною та Естонією.
Цю угоду підписали раніше, і вона визначає відновлення стратегічної інфраструктури України як один із ключових напрямів співпраці між двома державами. В її рамках План відновлення морської галузі (UA Maritime Recovery Plan) має на меті не лише підтримати економіку України, але й сприяти зміцненню її обороноздатності, особливо в умовах воєнного часу.
План передбачає фінансову та технічну допомогу, спрямовану на відновлення портової інфраструктури, суднобудівної та судноремонтної галузей, модернізацію торговельного флоту, забезпечення обладнанням і плавзасобами. Окремо акцент зроблено на впровадженні новітніх технологій, організації навчальних програм та обміну досвідом між українськими та естонськими фахівцями.
План передбачає заходи, які можуть бути реалізовані навіть у складних умовах. Це дозволить не лише швидко відновлювати критичну інфраструктуру, але й посилювати стійкість морської галузі до зовнішніх загроз.