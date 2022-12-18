Естонія відправляє для українських військових пересувну сауну і пральню

Пересувну сауну та пральню отримають українські військові від Естонії

Про це повідомляє ERR

У суботу в Тарту перевірили технічний стан перед тим, як відправити їх в Україну.

"Це комплекс із трьох машин, який дозволяє солдатам спочатку попаритися в сауні, помитися, потім відпочити. І заразом випрати і висушити одяг. А це дуже важливо для підтримки бойового духу і здоров'я", - заявив начальник виробництва комплексу Сійм Нелліс. Протягом тижня він зможе обслуговувати близько 400 осіб. Машини можна перекидати у різні місця вздовж лінії фронту.

Комплекс приїде в Україну орієнтовно за кілька днів. Як повідомляють, він має вирушити до батальйону "Карпатська Січ".

Нагадаємо, що Естонія відправила Україні ще 11 автобусів з генераторами і енергообладнанням.