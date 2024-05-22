Естонія виділила на гумдопомогу Україні €650 тисяч
Допомога призначена для підтримки потреб дітей та їх освіти в прифронтових районах.
Про це повідомляє Postimees.
В МЗС повідомили, що 352 695 євро будуть використані в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах України: для поліпшення побуту людей в Україні і серед українських біженців у Грузії.
Крім того, некомерційне об'єднання Mondo організовує літні табори післяшкільної освіти для запорізьких школярів і підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.
"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх домівок. Наш обов'язок – всіляко підтримувати їх", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.
Він додав, що завдяки стратегічним партнерам ми зі своєю допомогою найшвидше досягаємо тих, хто допомоги потребує.
МЗС допомагало Україні на двосторонній основі через партнерів з надання стратегічної гуманітарної допомоги і через Міжнародний комітет Червоного Хреста та організації гуманітарної допомоги під егідою ООН.
Також було відправлено різноманітну допомогу у вигляді конкретних предметів: медичного обладнання, транспортних засобів і енергоносів.
Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії наразі складаж 26,6 млн євро.