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Естонія виділила на гумдопомогу Україні €650 тисяч

22 травня 2024, 11:33
Естонія виділила на гумдопомогу Україні €650 тисяч
Фото: Scanpix / Postimees
Міністерство закордонних справ Естонії заявило про виділення 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні.

Допомога призначена для підтримки потреб дітей та їх освіти в прифронтових районах.

Про це повідомляє Postimees.

В МЗС повідомили, що 352 695 євро будуть використані в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах України: для поліпшення побуту людей в Україні і серед українських біженців у Грузії.

Крім того, некомерційне об'єднання Mondo організовує літні табори післяшкільної освіти для запорізьких школярів і підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.

"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх домівок. Наш обов'язок – всіляко підтримувати їх", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Він додав, що завдяки стратегічним партнерам ми зі своєю допомогою найшвидше досягаємо тих, хто допомоги потребує. 

МЗС допомагало Україні на двосторонній основі через партнерів з надання стратегічної гуманітарної допомоги і через Міжнародний комітет Червоного Хреста та організації гуманітарної допомоги під егідою ООН. 

Також було відправлено різноманітну допомогу у вигляді конкретних предметів: медичного обладнання, транспортних засобів і енергоносів.

Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії наразі складаж  26,6 млн євро.

 
Естоніягуманітарна допомогадопомога Україні

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