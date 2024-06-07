Естонія виділила ще €400 тис. у Фонд підтримки енергетики України

Також країна передала Києву загалом 15 вантажів із гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.

Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України ще 400 тисяч євро.

Про це повідомило українське Міністерство енергетики.

Загалом Таллінн перерахував 450 тисяч євро. У підсумку сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 мільйонів євро.

Крім цих внесків, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн. Серед наданого обладнання – два силові трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія, Ісландія.