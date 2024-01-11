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ПОЛІТИКА

Естонія виділить Україні допомогу в розмірі €1,2 млрд

11 січня 2024, 12:20
Естонія виділить Україні допомогу в розмірі €1,2 млрд
Джерело: liga.net
Алар Каріс зазначив, що рф кинула виклик демократичному світу.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що його країна надасть Україні допомогу на суму €1,2 млрд до 2027 року.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Глава естонської держави також наголосив, що не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні.

"Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС", - зазначив Каріс.

"росія не лише хоче захопити Україну. Вона кинула виклик демократичному світу", - додав він.

Він наголосив, що в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.

Президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.

Естоніядопомога Україні

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