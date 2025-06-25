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Естонія викликала російського дипломата "на килим"

25 червня 2025, 16:31
Естонія викликала російського дипломата
Фото: Scanpix / Postimees
Причина – порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах рф в Таллінні для вручення ноти протесту. Йдеться про порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.
 
Про це повідомляє пресслужба МЗС Естонії.
 
Інцидент стався 22 червня в районі острова Вайндлоо.
 
Як повідомили в МЗС, транспортний літак Іл-76 збройних сил рф без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.
 
Міністр закордонних справ Маргус Цахкна назвав це "надзвичайно серйозним та прикрим інцидентом", на який Таллінн очікує офіційних пояснень з боку москви.
 
Крім того, естонська сторона під час зустрічі порушила питання невиконання росією фінансових зобов’язань щодо виплат пенсій громадянам Естонії, які мають право на пенсії з рф. За словами дипломатів, наразі росія виплатила лише дві чверті передбачених сум.

 

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