Естонія викликала російського дипломата "на килим"

Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах рф в Таллінні для вручення ноти протесту. Йдеться про порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.

Інцидент стався 22 червня в районі острова Вайндлоо.

Як повідомили в МЗС, транспортний літак Іл-76 збройних сил рф без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна назвав це "надзвичайно серйозним та прикрим інцидентом", на який Таллінн очікує офіційних пояснень з боку москви.

Крім того, естонська сторона під час зустрічі порушила питання невиконання росією фінансових зобов’язань щодо виплат пенсій громадянам Естонії, які мають право на пенсії з рф. За словами дипломатів, наразі росія виплатила лише дві чверті передбачених сум.