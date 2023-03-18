Естонія вимагає виключити із числа працівників Ради Європи росіян
Естонія вимагає виключення росіян із числа співробітників Ради Європи. Відповідну заяву у суботу, 18 березня, оприлюднив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Заяву із доданим текстом офіційного листа Рейнсалу розмістив у Twitter.
"Зважаючи на триваючу агресивну війну росії проти України та повне ігнорування росією міжнародного права, є неприйнятним, щоб громадяни росії продовжували працювати у Раді Європи", - йдеться у листі.
Присутність громадян рф у Раді Європи дискредитує організацію, що створена для захисту та укріплення прав людини, демократії та верховенства права у Європі, відзначив Рейнсалу.
"Також не можна недооцінювати ризики зовнішнього тиску на співробітників. Тому необхідні подальші кроки, щоб зберегти довіру до Ради Європи", - йдеться у документі.