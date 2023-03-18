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Естонія вимагає виключити із числа працівників Ради Європи росіян

18 березня 2023, 20:20
Естонія вимагає виключити із числа працівників Ради Європи росіян
Фото: Scanpix / Postimees
Офіційний лист було адресовано генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та голові Комітету міністрів Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.

Естонія вимагає виключення росіян із числа співробітників Ради Європи. Відповідну заяву у суботу, 18 березня, оприлюднив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Заяву із доданим текстом офіційного листа Рейнсалу розмістив у Twitter.

"Зважаючи на триваючу агресивну війну росії проти України та повне ігнорування росією міжнародного права, є неприйнятним, щоб громадяни росії продовжували працювати у Раді Європи", - йдеться у листі.

Присутність громадян рф у Раді Європи дискредитує організацію, що створена для захисту та укріплення прав людини, демократії та верховенства права у Європі, відзначив Рейнсалу.

"Також не можна недооцінювати ризики зовнішнього тиску на співробітників. Тому необхідні подальші кроки, щоб зберегти довіру до Ради Європи", - йдеться у документі.

Рада ЄвропиЕстоніяросіянивійна в Україні

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