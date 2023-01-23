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ПОЛІТИКА

Естонія висилає посла рф та планує закрити Фінську затоку

23 січня 2023, 15:23
Естонія висилає посла рф та планує закрити Фінську затоку
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія висилає посла росії із країни. Це стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня.

Про це повідомляє МЗС Естонії у Twitter.

"Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із росії", – говориться в повідомленні.

Також уряд Естонії збирається ввести прибережну "прилеглу зону" у Фінській затоці, яка дозволить перекрити російське судноплавство по ній.  Це дає можливість перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії, заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

"Прилегла зона – це морська зона, прилегла до територіального моря, яка може бути встановлена внутрішньодержавним правом, і де прибережна держава має право здійснювати контроль, а також карати за різні порушення своїх правових актів", - пояснив лектор юридичного факультету Тартуського університету Олександр Лотт.

Нагадаємо, 23 січня в МЗС росії було викликано Посла Естонії Лайдре. Йому заявлено рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади. Послу Естонської Республіки слід залишити російську федерацію 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, Естонія передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці.

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